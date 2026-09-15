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Царьград

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«Мы ее перерезали»: Командир Спрут рассказал о логистике ВСУ у Доброполья

«Мы ее перерезали»: Командир Спрут рассказал о логистике ВСУ у Доброполья

Командир Спрут рассказал, чем заняты мобильные группы под Добропольем и что происходит с логистикой ВСУ.

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