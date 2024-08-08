Британский певец Гордон Самнер, известный под псевдонимом Стинг, продал свое итальянское винодельческое поместье Тенута иль Паладжио компании Владимира Зеленского.
Гордись, Тарас, ты помер не зря
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Ну а куда девать эти миллиарды зелени... А эти элитные отели такие дешёвые... каких-то 70 млн. зелени... Покупает, покупает, а зелень не кончается... Бакся могут отнять, а недвижимость... в разных страная... Это уже не так просто
Ответить
12 час.
Юрий Золотарев
Его надо бы резать по кускам - в тех местах мира, которые он купил.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии