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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Гордись, Тарас, ты помер не зря

Гордись, Тарас, ты помер не зря

Британский певец Гордон Самнер, известный под псевдонимом Стинг, продал свое итальянское винодельческое поместье Тенута иль Паладжио компании Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Леонид Руси
Ну а куда девать эти миллиарды зелени... А эти элитные отели такие дешёвые... каких-то 70 млн. зелени... Покупает, покупает, а зелень не кончается... Бакся могут отнять, а недвижимость... в разных страная... Это уже не так просто
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12 час.
Юрий Золотарев
Его надо бы резать по кускам - в тех местах мира, которые он купил.
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10 час.

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