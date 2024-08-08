Гордись, Тарас, ты помер не зря

Леонид Руси

Ну а куда девать эти миллиарды зелени... А эти элитные отели такие дешёвые... каких-то 70 млн. зелени... Покупает, покупает, а зелень не кончается... Бакся могут отнять, а недвижимость... в разных страная... Это уже не так просто