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Военное обозрение

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Проходящая ремонт в Кронштадте ДЭПЛ «Новороссийск» ЧФ вернётся в состав российской эскадры в Средиземном море

Проходящая ремонт в Кронштадте ДЭПЛ «Новороссийск» ЧФ вернётся в состав российской эскадры в Средиземном море

Проходящая ремонт на Кронштадтском морском заводе ДЭПЛ "Новороссийск" из состава Черноморского флота вернется в Средиземное море, где снова войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ.

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