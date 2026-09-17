В Архангельской области за неделю клещи укусили пятерых

В Архангельской области сохраняется активность клещей. За последние семь дней в медицинские организации после укусов обратились пять местных жителей, передаёт региональное управление Роспотребнадзора.
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