Журналист Times Гриллс: беседа Трампа с Путиным снизила вероятность санкций

Состоявшаяся накануне телефонная беседа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным снизила вероятность введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии