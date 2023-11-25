Юнармейцы Кемеровской области провели акцию «Дыши легко»

В ходе мероприятия ребятами была организована викторина со школьниками на тему здорового образа жизни, целью которой является снижение распространенности курения и привлечение молодого поколения к борьбе с вредной привычкой.
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