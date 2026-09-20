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Минпросвещения определило перечень обязательных предметов для старших классов

Минпросвещения определило перечень обязательных предметов для старших классов

Новые требования вступят в силу с начала 2027/2028 учебного года С 1 сентября 2027 года в российских школах изменится перечень обязательных предметов для учеников 10–11-х классов.

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