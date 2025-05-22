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Бастрыкин о Мариуполе

Бастрыкин о Мариуполе

Глава Следственного комитета сравнил историю этого города с блокадой Ленинграда фашистами. 21 мая выступая на Петербургском международном юридическом форуме Александр Бастрыкин рассказал, что его поразило в Мариуполе, который он посетил сразу после его освобождения российскими войсками: «Насколько сильно был уничтожен город» и сопоставил это с разрушениями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, по которому немцы били по расписанию в семь утра и семь вечера.

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