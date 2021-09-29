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Пронько расставил точки: Пенсионную реформу перестали засекречивать

Пронько расставил точки: Пенсионную реформу перестали засекречивать

Накануне многие СМИ распространили информацию о том, что в России готовится новая пенсионная реформа.

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sss
твари...
Konstantin Петров
Если пенсионной реформой занимаются бухгалтера из МинФина, то добра не жди. Да что бы зубы им слесаря лечили
Юрий Ded
Очередной вброс говна от Пронько . Верить этому идиоту - себя не уважать .
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
борис сторублевцев
ни чего нового, от мерзавцев хорошего не будет !!!Детей и внуков жаль !!!
Александр Иноземцев
Стон Ю.Пронько, из статьи (дословно): "И я сам, без участия умников из ЦБ и Минфина, буду принимать решения – куда, во что и как их инвестировать". --- ВОПРОС (риторический): кто тебе (Ю.Пронько) мешает ЭТО делать сейчас?😄😁😂
Александр Дементьев
22% от зарплаты гребёт под себя ПФР. При этом у них образовался дефицит бюджета. Это как понимать? Разворовали что ли?....... ОТВЕТ (по существу) - Вот это и мешает. Если налог начнут выплачивать не ПФР, а напрямую всем работающим, то и стонать никто не будет ( кроме чиновников ПФР и вороватых правителей, запускающих периодически свои лапы в кассу ПФР)

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