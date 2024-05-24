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Член ОП Малькевич: сбросом воды на ДнепроГЭС Киев стремится замедлить успехи РФ

Член ОП Малькевич: сбросом воды на ДнепроГЭС Киев стремится замедлить успехи РФ

С помощью сброса воды из плотины на ДнепроГЭС украинские войска пытаются замедлить успехи ВС РФ. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, слова которого передает ТАСС.

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