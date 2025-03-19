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Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

В секретных встречах с некоторыми ключевыми политическими противниками Владимира Зеленского принимали участие Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, журналист Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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