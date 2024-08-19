В Турции связали покушение на Трампа с конфликтом на Украине

Целью покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа было продление конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.
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