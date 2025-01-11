Губернатор Гладков: два белгородца пострадали из-за ударов ВСУ

Украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на автомобиль в Белгородском районе. В результате два мирных жителя получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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