Подʼ пя, аргиш и мёд на свадьбе

В Год единства народов России на Ямале проходит уникальный Фестиваль национальных свадеб. ЗАГСы Ямала предлагают молодожёнам и супружеским парам, отмечающим юбилей, организовать торжество с учётом традиций и обычаев народов России.
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