РВ: Под Бахмутом уничтожен сын известного украинского режиссёра Владимир Войтюк

1 мая 2023, 23:39 — Общественная служба новостей — ОСН В рамках проведённого при помощи миномётов удара неподалёку от осаждаемого города Бахмут уничтожению был повергнут сын популярного режиссёра из Украины Ивана Войтнюка, Владимир.
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