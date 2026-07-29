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Воронежские новости

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16-летний воронежский подросток помогал мошенникам обналичивать похищенные деньги

16-летний воронежский подросток помогал мошенникам обналичивать похищенные деньги

Подросток стал фигурантом уголовного дела из-за помощи мошенникам. По оперативным данным, 16-летний житель Лискинского района за 4 тысячи рублей предоставил данные своей банковской карты киберпреступникам.

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