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WarGonzo: Через Польшу на Украину втайне прибыли 3000 ”серых волков”

WarGonzo: Через Польшу на Украину втайне прибыли 3000 ”серых волков”

Источники проекта WarGonzo сообщают о переброске турецких “серых волков” на Украину. В частности, сообщается, что участие ультраправых националистов в боевых действиях на Украине подтверждается собеседниками, которые имеют доступ к радиоперехватам.

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