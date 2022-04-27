WarGonzo: Через Польшу на Украину втайне прибыли 3000 ”серых волков”

Источники проекта WarGonzo сообщают о переброске турецких “серых волков” на Украину. В частности, сообщается, что участие ультраправых националистов в боевых действиях на Украине подтверждается собеседниками, которые имеют доступ к радиоперехватам.
Источники проекта WarGonzo сообщают о переброске турецких “серых волков” на Украину. В частности, сообщается, что участие ультраправых националистов в боевых действиях на Украине подтверждается собеседниками, которые имеют доступ к радиоперехватам.
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