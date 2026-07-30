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Царьград

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Жапаров наградил Мирзиёева орденом "Манас" I степени

Жапаров наградил Мирзиёева орденом "Манас" I степени

30 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден "Манас" I степени в знак улучшения стратегического партнёрства и укрепления дружественных отношений между странами.

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