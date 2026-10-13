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Житель ХМАО заплатит за продажу нардов с фразой из культового фильма «Брат 2»

Жителя Советского района обязали выплатить компенсацию кинокомпании «СТВ» за продажу нардов с цитатой из фильма «Брат 2».

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