ВС РФ уничтожили до 180 военнослужащих Украины на краснолиманском направлении

РИАМО - 25 дек. На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» с помощью артиллерии и оперативно-тактической авиации смогли отразить атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе севернее населенного пункта Григоровка ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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