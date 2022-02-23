Игорь Стрелков призвал Россию разделить Украину на части и лишить ее армии с целью принуждения к миру

Бывший командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков призвал Российскую Федерацию разделить Украину на части и лишить ее Вооруженных сил с целью принуждения к миру.
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