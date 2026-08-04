Дмитрий Миляев выразил соболезнования и пообещал помощь пострадавшим тулякам в Геленджике

В результате террористических атак в Геленджике и Подмосковье погибли люди, есть пострадавшие. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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