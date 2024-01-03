Экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину задержали в Аргентине

Дело передали в суд, который должен будет вынести решение об экстрадиции В Аргентине 2 января задержали Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по обвинениям в мошенничестве на 100 млн рублей в Барнауле, пишут "Известия" со ссылкой на газету La Nacion.