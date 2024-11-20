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«Газета.Ru»: Отток айтишников из России сократился вдвое

«Газета.Ru»: Отток айтишников из России сократился вдвое

Согласно исследованию, почти 95% российских ИТ-специалистов оценивают перспективы развития сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ближайшие 5–10 лет оптимистично, при этом в два раза увеличилась доля тех, кто не планирует переезд из России за границу.

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