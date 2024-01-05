Эксперты рассказали, почему не стоит перекрашивать кузовные детали без повода

Эксперты предупреждают, что частичная перекраска кузова снижает остаточную стоимость автомобиля. Это связано с тем, что даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски, который идеально совпадет с заводским.
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