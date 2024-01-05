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За рулем

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Эксперты рассказали, почему не стоит перекрашивать кузовные детали без повода

Эксперты рассказали, почему не стоит перекрашивать кузовные детали без повода

Эксперты предупреждают, что частичная перекраска кузова снижает остаточную стоимость автомобиля. Это связано с тем, что даже на сертифицированных сервисах не всегда удается подобрать тон краски, который идеально совпадет с заводским.

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