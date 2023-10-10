AIP Advances: информация в реальном мире ведет себя так же, как и в цифровых системах

Британский физик Мелвин Вопсон исследовал, как соотносится недавно открытый им закон физики с гипотезой моделируемой Вселенной, согласно которой окружающий нас мир и мы сами являемся объектами в некой искусственной реальности, напоминающей компьютерную симуляцию.