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Владислав Шапша провел прямой эфир по вопросам жителей Калужской области

Владислав Шапша провел прямой эфир по вопросам жителей Калужской области

21 ноября глава Калужской области Владислав Шапша провел прямой эфир в соцсетях. Жители Калуги и области проявили активность, заранее в комментариях в соцсети оставив порядка 1,5 тысяч вопросов к губернатору, еще более 900 вопросов граждане отправили во время эфира.

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