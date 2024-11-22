Владислав Шапша провел прямой эфир по вопросам жителей Калужской области

21 ноября глава Калужской области Владислав Шапша провел прямой эфир в соцсетях. Жители Калуги и области проявили активность, заранее в комментариях в соцсети оставив порядка 1,5 тысяч вопросов к губернатору, еще более 900 вопросов граждане отправили во время эфира.
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