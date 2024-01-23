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Новосибирские учёные создали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом

Новосибирские учёные создали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом

В Минобрнауки России рассказали о создании в Институте интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) нейросети, которая может распознавать и подсчитывать объекты под микроскопом.

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