Марочко: Киев дал распоряжение офицерам проводить декоммунизацию в ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало процесс декоммунизации в своих подразделениях, придавая этому аспекту важность даже выше решения первоочередных задач, связанных с безопасностью личного состава.
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