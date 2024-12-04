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Марочко: Киев дал распоряжение офицерам проводить декоммунизацию в ВСУ

Марочко: Киев дал распоряжение офицерам проводить декоммунизацию в ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало процесс декоммунизации в своих подразделениях, придавая этому аспекту важность даже выше решения первоочередных задач, связанных с безопасностью личного состава.

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