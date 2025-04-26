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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ACB. «Тенерифе» примет «Баскет Корунью», «Бреоган» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

«Баскет Корунья» встретится с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Ховентуд», «Гран-Канария» приедет в гости к «Сарагосе», а «Манреса» сыграет с «Гранадой».

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