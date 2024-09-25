Российские туристы боятся покидать территорию отелей в Турции из-за высоких цен

Российские туристы боятся покидать территорию отелей в Турции. Об этом сообщает портал «Турпром». По данным издания, главной причиной стал рост цен, который делает покупки и развлечения за пределами гостиниц слишком дорогими для большинства отдыхающих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии