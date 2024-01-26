Как Польша заключила с фашистами пакт против России

Он был подписан 90 лет назад, а некоторые его пункты открыто говорили о нападении на Советский Союз.Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, военный министр Польши Юзеф Пилсудский, германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на встрече в Варшаве.