"Ъ": в Госдуме предложили снять мораторий на проверки предприятий общепита

В Госдуме предложили снять мораторий на проверки заведений общепита из-за вспышек отравлений. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.