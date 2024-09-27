"Ъ": в Госдуме предложили снять мораторий на проверки предприятий общепита

В Госдуме предложили снять мораторий на проверки заведений общепита из-за вспышек отравлений. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо депутата нижней палаты Федерального Собрания Владимира Кошелева, которое направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
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