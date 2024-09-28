«Вестник психиатрии»: В Одессе собрались раскопать самую большую братскую могилу

Что делать, когда «твоя страна» катится в пропасть, а «мобики» из вооружения имеют только шлепанцы, примотанные к ногам изолентой? Ну правильно — раскопать братскую могилу в центре Одессы и вынуть останки 119 трупов, захороненных 106 лет назад.