"Финиш". С фронта пришли хорошие новости

За последние сутки фронтовые сводки принесли множество положительных новостей. В Сумской области наши войска захватили село Новоконстантиновка, что, вероятно, приведет к перемещению боевых действий в соседнее Степовое и дальнейшему продвижению к Ястребиному.
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