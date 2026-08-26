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Царьград

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"Финиш". С фронта пришли хорошие новости

"Финиш". С фронта пришли хорошие новости

За последние сутки фронтовые сводки принесли множество положительных новостей. В Сумской области наши войска захватили село Новоконстантиновка, что, вероятно, приведет к перемещению боевых действий в соседнее Степовое и дальнейшему продвижению к Ястребиному.

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