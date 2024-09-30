В Минэкономразвития предложили ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

В России разработали меры для борьбы с нелегальным наймом постоянных сотрудников под видом самозанятых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект «О платформенной экономике», подготовленный Минэкономразвития.
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