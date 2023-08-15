Военное обозрение

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Сообщается об ударе по Луцкому заводу, на котором осуществлялся ремонт авиадвигателей для Су-24

Сообщается об ударе по Луцкому заводу, на котором осуществлялся ремонт авиадвигателей для Су-24

Продолжают поступать некоторые подробности ночных ударов по объектам противника. И, судя по поступающим данным, удары в ночь на вторник, 15 августа, в первую очередь были нацелены на объекты промышленности киевского режима – той, которая активно используется в военных целях.

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