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Впервые за 75 лет популяция новозеландских попугаев какапо превысила 300 особей

Впервые за 75 лет популяция новозеландских попугаев какапо превысила 300 особей

Популяция находящихся под угрозой исчезновения попугаев какапо впервые за 75 лет превысила 300 особей.

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