Вокруг Wildberries разразился конфликт, россияне носят депозиты из банка в банк. Обзор Банки.ру

Вокруг Wildberries разразился бракоразводный конфликт, обращают внимание «Ведомости». Гендиректор и основная владелица Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о том, что она разводится с мужем — сооснователем компании Владиславом Бакальчуком.
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