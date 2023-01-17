Без названия

Два майора (https://t.me/dva_majors/7887):Уважаемые работники головного офиса Минобороны России!Если вы и впрям хотите помочь фронту, то, пожалуйста, разберитесь с такими мелочами как:▪️Несвоевременные и неполные выплаты денежного довольствия в отдельных частях▪️Снабжение фронта аптечками, генераторами, снарядами к артиллерии, тепловизорами, дронами, связью, антидроновыми ружьями, ПНВ, глушителями, снайперскими винтовками▪️Выплатами за уничтожение личного состава противника▪️Награждение действительно достойных героев-фронтовиков▪️Организация медицинского обеспечения и лечения раненых, вопросы выплат за ранения▪️Распределение мобилизованных исходя из их ВУСов и подготовки на полигонах▪️Обеспечение пограничников противотанковыми и противовоздушными средствами в надлежащем количестве▪️Нормализация системы прохождения информации в центр, исключение фактора недоведения до руководства управлений и департаментов «неудобных» документовПосле данных мелочей не грех уже и вопиющими фактами использования нештатного автотранспорта заняться.