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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Айлендерс»: «Романов похудел на 5,5 кг. То, как он двигается на льду – лучшее, что я видел от него. Я бросил ему вызов в конце сезона, он усердно работал летом»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш высказался о состоянии здоровья защитника  Александра Романова .

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