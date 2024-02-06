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Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа посмотрели свыше 20 миллионов раз

Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа посмотрели свыше 20 миллионов раз

Пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он объявил о предстоящем интервью с президентом России Владимиром Путиным на фоне кремлевских башен, за три часа набрал более 20 миллионов просмотров.

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Комментарии
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Сергей Гунькин
Ой мне кажется нарвется. Да по ящику его часто показывают вроде правильные вещи говорит но не дадут ему все честно и открыто рассказать. Может я не прав но его сотрут . Не доходит правды до наших&quot;партнеров&quot;
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