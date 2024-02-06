Анонс интервью Карлсона с Путиным за три часа посмотрели свыше 20 миллионов раз

Пост американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он объявил о предстоящем интервью с президентом России Владимиром Путиным на фоне кремлевских башен, за три часа набрал более 20 миллионов просмотров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии