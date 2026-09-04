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Газета.ру

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ТАСС: туристические страны Евросоюза не хотят запрещать визы для россиян

ТАСС: туристические страны Евросоюза не хотят запрещать визы для россиян

Туристические страны Европейского союза не хотят реализации плана Еврокомиссии по запрету большей части виз для российских граждан, так как им не нравится идея «масштабирования опыта» приграничных районов государств Балтии и Финляндии на свои экономики.

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