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«И это кайф!»: театр молодежи держит интригу вокруг спектакля «Синяя птица»

«И это кайф!»: театр молодежи держит интригу вокруг спектакля «Синяя птица»

Над спектаклем трудится постановочная группа, состоящая из выходцев из Санкт-Петербурга: оттуда во Владивосток несколько лет назад приехал режиссер Виталий Дьяченко (его работы «Анна Франк» (16+), «Спасти камер-юнкера Пушкина (16+) пришлись по душе приморским зрителям); из Северной Пальмиры и Петр Окунев, недавно занявший пост главного художника театра; там же живет и драматург Ольга Потапова, написавшая пьесу по мотивам сказки Метерлинка и истории театра молодежи… Да, вот такой коктейль… «В спектакле занята вся труппа, работа ведется огромная — и со стороны цехов, и со стороны актеров, которые репетируют день и ночь… Это не совсем Метерлинк и не совсем „Синяя птица“, это фантазия на тему…», — сказал Игорь Селезнев, директор Приморского театра молодежи на пресс-конференции, посвященной открытию сезона.

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