Женщина проигралась в казино, а на пути домой выиграла $50 тысяч в лотерею

Фото: chgtrk.ru В штате Вирджиния, США, одна женщина испытала череду удач и неудач в игорной индустрии, когда, проиграв определенную сумму в казино Мэриленда, неожиданно разбогатела на 50 тысяч долларов (примерно 4,8 миллиона рублей) на пути домой.