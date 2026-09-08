Иран нанес ракетные удары по американской базе в Иордании в ответ на атаки по танкерам

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о ракетных ударах по американской базе Эль-Азрак в Иордании в ответ на авианалёты США по иранским нефтяным танкерам.
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