Легкоатлетка Лафонд выиграла для Доминики первую в истории олимпийскую медаль

Легкоатлетка Теа Лафонд одержала победу в тройном прыжке на Олимпийских играх в Париже и завоевала первую в истории страны олимпийскую медаль Она установила национальный рекорд, показав результат 15,02 метра.
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