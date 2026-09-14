Заключённый в Калужской области дал взятку за госпитализацию

Заключенный заплатил начальнику колонии 30 тысяч рублей за конвоирование в больницу. Итог — 4,5 года колонии и штраф в 197 тысяч 911 рублейПриговоренный к лишению свободы мужчина в Калужской области попытался ускользнуть в больницу, дав за это начальнику колонии-поселения №2 взятку в 30 тысяч рублей.
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