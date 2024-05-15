В Самаре после скандала с продажей бесплатных билетов на парад их сделают именными

САМАРА, 15 мая, ФедералПресс. Стало известно о результатах проверки, проведенной по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в связи с тем, что на онлайн-сервисах накануне Дня Победы появились в продаже билеты на парад 9 мая.