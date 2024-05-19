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Эксперт Карасев рассказал о разочаровании Зеленского после визита Блинкена

Эксперт Карасев рассказал о разочаровании Зеленского после визита Блинкена

Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован визитом американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев, так как он знает, что западные союзники украинской стороны всё больше склоняются к варианту мирных переговоров с Россией.

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